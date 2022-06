Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς και... καρφώθηκε σε κατάστημα (εικόνες)

Τρόμος με ανεξέλεγκτο αυτοκίνητο που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, τραυμάτισε δύο νεαρές και "προσγειώθηκε" σε βιτρίνα ζαχαροπλαστείου.

Από θαύμα σώθηκαν δύο νεαρές κοπέλες όταν αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του, τις παρέσυρε και έπεσε πάνω σε τζαμαρία καταστήματος, στην οδό Kαραολή Μιχαλάκη, στην περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο πριν τις 11:00 σήμερα το πρωί. Οι δύο κοπέλες περπατούσαν στο πεζοδρόμιο όταν είδαν το όχημα να έρχεται κατά πάνω τους. Δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και τους παρέσυρε το όχημα.

Aποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να σπάσει ολόκληρη η τζαμαρία και καταπλακώσει δύο νεαρές κοπέλες, οι οποίες τραυματίστηκαν από τα γυαλιά, ευτυχώς ελαφρά.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε γυναίκα, η οποία όταν κατέβηκε από το όχημα λιποθύμησε από το σοκ.

Και οι τρεις γυναίκες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

"Ακούσαμε έναν θόρυβο λες και έπεσε βόμβα. Βγήκα έξω και είδα τις δύο κοπέλες αιμόφυρτες στον δρόμο και η οδηγός ήταν σε κατάσταση σοκ. Και εγώ ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Ήρθε και τις παρέλαβε το ΕΚΑΒ, αλλά δεν ξέρω πώς έγιναν όλα, μάλλον μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι” αναφέρει ιδιοκτήτης καταστήματος της περιοχής.

