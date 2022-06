Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στο Αετοχώρι, στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και αυτή την στιγμή επιχειρούν στο σημείο 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Το σημείο είναι δύσβατοκαι το έργο της Πυροσβεστικής είναι εξαιρετικά δύσκολο καθώς στο σημείο δεν υπάρχουν καθόλου δρόμοι, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά καίει πευκοδάσος.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Αετοχώρι Αλεξανδρούπολης επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2022

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα από τις 18:00 της Τετάρτης έως τις 18:00 της Πέμπτης, «εκδηλώθηκαν 40 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών».

