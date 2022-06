Χανιά: Μαθητής δημοτικού τραυμάτισε συμμαθητές του στο σχολείο

Χανιά

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα, τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς, σε δημοτικό σχολείο των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ένας 11χρονος κρατούσε ένα πολυεργαλείο το οποίο είχε πάρει από τον παππού του και με αυτό γραντζούνισε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που έπαιζαν στην αυλή.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι γονείς των τραυματισμένων παιδιών που κατάθεσαν μήνυση. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο εκπαιδευτικούς που επέβλεπαν τα παιδιά αλλά και τους γονείς του 11χρονου.

Στη συνέχεια ο εισαγγελέας άφησε και τους τέσσερις ελεύθερους μέχρι την δικάσιμο.

Τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους αν και χρειάστηκε η μεταφορά τους για παροχή πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο Χανίων.

