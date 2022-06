Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τον μαχαίρωσε για του κλέψει το κινητό (εικόνες)

Αιματηρή επίθεση δέχθηκε ένας νεαρός στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Λευκό Πύργο.

Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην πλατεία του Λευκού Πύργου.

Η ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, όταν ένας άνδρας πλησίασε νεαρό Πακιστανό για να τον κλέψει.

Ο 26χρονος αντιστάθηκε κι ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και τον χτύπησε στην αριστερή πλευρά.

Στη συνέχεια ο δράστης άρπαξε το κινητό τηλέφωνο του θύματος και τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”.

Πλήρωμα περιπολικού της Άμεση Δράσης πήρε καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: thestival.gr

