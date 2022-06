Χανιά

Κρήτη: Νεκρός νεαρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Φίλος του άτυχου νεαρού αντίκρισε το άψυχο σώμα του μέσα στο δωμάτιο.

Ένας νεαρός μόλις 24 χρονών εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ένας φίλος του άτυχου νεαρού μπήκε στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου έμενε ο 24χρονος Νορβηγός στα Χανιά και αντίκρισε το άψυχο σώμα του.

Άμεσα ειδοποίησε τους εργαζόμενους του νοσοκομείου οι οποίοι και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ενώ μετέφεραν την σορό του στο νοσοκομείο Χανίων.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε και η αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης ενώ με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας αλλά και της αυτοχειρίας. Ο θάνατός του πιθανότατα οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 24χρονος βρισκόταν με τους φίλους του στην Κρήτη απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές διακοπές του.

