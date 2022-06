Δωδεκανήσα

Κάλυμνος - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός που έπεσε στην θάλασσα (εικόνες)

Αυτοκίνητο έκανε "βουτιά" στην θάλασσα. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τραγωδία, με έναν άνδρα νεκρό, σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σήμερα το πρωί στο νησί της Καλύμνου.

Συγκεκριμένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 73χρονος, κάτοικος του νησιού για άγνωστους λόγους, εξετράπη της πορείας του, 200 μέτρα περίπου μετά τα Αργινώντα με κατεύθυνση προς Καστέλι και έπεσε στη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου τόσο από ξηράς όσο και με πλωτό σκάφος και με συνδρομή δύτη ανέσυραν τον οδηγό του αυτοκινήτου που ήδη ήταν νεκρός.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

Πηγή: kalymnos-news.gr





