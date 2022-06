Ρεθύμνου

Φονικό στην Κρήτη - Στειακάκης: ο δράστης ήταν ψύχραιμος, γι’ αυτό δεν είχαμε άλλα θύματα

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 22χρονου θύματος, για την σκηνή των μοιραίων πυροβολισμών. Τι απαντά για το ενδεχόμενο βεντέτας.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Πέμπτη, ο Γιώργος Στειακάκης, δικηγόρος της οικογένειας του 22χρονου θύματος του φονικού σε χωριό του Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.

Απαντώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου για το ενδεχόμενο βεντέτας, μετά και τις δηλώσεις του πατέρα του θύματος πως «πρέπει να φύγουν από το χωριό όλοι οι συγγενείς του 44χρονου δράστη», ο κ. Στειακάκης είπε πως «οι πρώτες ώρες ήταν δύσκολες: η οργή, ο πόνος και η θλίψη ξεχειλίζει. Είναι προσωπική πεποίθηση μου ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνέχεια. Προσανατολισμός τώρα είναι η Δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που είναι πάρα πολύ σκληρό».





«Είναι οδυνηρό να χάνεις τον δικό σου άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν γίνεται μπροστά στα μάτια σου. Έπεσαν οι σφαίρες μπροστά τους, έπιανε ο ένας τον άλλον, άπλωνε το χέρι και άγγιζε ο ένας τον άλλον», σημείωσε ο κ. Στειακάκης, σχετικά με την μοιραία στιγμή της δολοφονίας.

Μάλιστα, δείχνοντας πως η πλευρά του θύματος θα επικαλεστεί πως το έγκλημα ήταν προμελετημένο και δεν τελέστηκε εν ψυχρώ, σημείωσε με νόημα πως «ο δράστης φαίνεται πως ήταν τόσο ψύχραιμος που δεν αστόχησε, πέτυχε μόνο τον 22χρονο Κώστα Χαριτάκη και δεν είχαμε άλλα θύματα».

«Ούτε δηλώσεις ούτε ενέργειες άλλες θα γίνουν από την οικογένεια που θα πυροδοτήσουν ένταση. Σε κάθε περίπτωση, το μυαλό της οικογένειας δεν είναι αυτό που ήταν τις πρώτες ώρες. Επεσήμανα σε όλους πως δεν πρέπει να λέγεται το παραμικρό που να πυροδοτεί την κατάσταση και έτσι θα γίνει, πραγματικά το πιστεύω», υπογράμμισε ο δικηγόρος των συγγενών του 22χρονου θύματος του εγκλήματος.

