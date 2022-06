Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πέταξε νεογέννητα γατάκια στα σκουπίδια και θα το πληρώσει ακριβά…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει ο δράστης. Πως τον εντόπισαν οι αστυνομικοί από υλικό καμερών ασφαλείας, μετά από καταγγελία.

Σαν να ήταν ... σκουπίδια συμπεριφέρθηκε σε 5 νεογέννητα γατάκια ένας 59χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος ξεκινώντας από το μετόχι του σε περιοχή πέριξ του Ηρακλείου όπου ο ίδιος διατηρεί κότες και σκυλιά, έφτασε στην Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μοιρών, όπου σε κάδο εναπόθεσε τη σακούλα με τα γατάκια που είχε βρει στο μετόχι του κι αποχώρησε ... σαν να μην τρέχει τίποτα!

Λίγη ώρα μετά μια γυναίκα πλησίασε τον κάδο για να πετάξει κάτι, όταν προς έκπληξή της άκουσε το νιαούρισμα των γατιών. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία και Φιλοζωικές οργανώσεις, που έσπευσαν και αστυνομικοί του Β' Αστυνομικού Τμήματος (πρώην Α.Τ. Αγίου Μύρωνα) εντόπισαν τη ... σακούλα της ντροπής.

Τη σκυτάλη πήραν οι αστυνομικοί που αξιοποιώντας και υλικό από κάμερες στην περιοχή - μάλιστα κάμερα υπάρχει και ακριβώς απέναντι από τον κάδο - είδαν ένα λευκό αυτοκίνητο να προσεγγίζει τον κάδο, κάποιον να βγαίνει και να πετάει κάτι. Έτσι έφτασαν γρήγορα στην ταυτότητα του άνδρα, τον οποίο ...επισκέφθηκαν στο σπίτι του. Ο ίδιος, μην έχοντας πιθανώς συναίσθηση της πράξης του και της βαρύτητας αυτής, παραδέχτηκε ότι πέταξε τα γατάκια μέσα στη σακούλα, ισχυριζόμενος όμως ότι δεν ήταν ζωντανά.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού περιεχομένου, αφού πλέον είναι κακούργημα η εγκατάλειψη και θανάτωση ζώου, ενώ στον άνδρα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για κάθε ζωάκι, ήτοι 250.000 ευρώ για τα 5 γατάκια.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φυλακές Κορίνθου: Κρατούμενοι τραυμάτισαν σοβαρά σωφρονιστικό υπάλληλο

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 18χρονος και έστειλε βίντεο σε φίλο του

“Το Πρωινό” - Κατερινόπουλος: Έτσι θα ομολογούσε η Ρούλα Πισπιρίγκου (βίντεο)