Θεσσαλονίκη: Νεκρά ποντίκια γέμισε ο Θερμαϊκός (βίντεο)

Δεκάδες νεκρά ποντίκια σε κατάσταση αποσύνθεσης στην θάλασσα του Θερμαϊκού. Απτόητος τουρίστας κολυμπούσε δίπλα τους.



Ένα αποκρουστικό θέαμα αντίκρισαν Θεσσαλονικείς και τουρίστες που έκαναν την βόλτα τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης.



Από το Λιμάνι έως και τον Λευκό Πύργο, στην επιφάνεια του Θερμαϊκού επιπλέουν δεκάδες νεκρά ποντίκια τα οποία πνίγηκαν έπειτα από την κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες ημέρες τη Θεσσαλονίκη.



Το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτοφανές για τους Θεσσαλονικείς καθώς έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν.

Αυτό συμβαίνει όταν μεγάλοι όγκοι νερού εισέρχονται μαζικά στο αποχετευτικό σύστημα με αποτέλεσμα τα ποντίκια να πνίγονται μέσα σε αυτό και να ξεβράζονται στη θάλασσα του Θερμαϊκού.

Πάντως, ένας τουρίστας δεν φάνηκε να πτοείται και αποφάσισε να δροσιστεί στα νερά του Θερμαϊκού, κολυμπώντας αμέριμνος δίπλα στα νεκρά ποντίκια.

