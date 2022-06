Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δράση τεσσάρων ανηλίκων σε βάρος μικρότερων παιδιών στη Θεσσαλονίκη.



Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για αξιόποινες πράξεις εναντίον ανηλίκων, που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου 2021 – αρχές Φεβρουαρίου 2022, στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας στην Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τέσσερις ανήλικοι, ενεργώντας άλλες φορές κατά μόνας και άλλες από κοινού, είτε σε σχολικά συγκροτήματα, είτε σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ίντερνετ καφέ), ακόμη και σε οικίες, εκβίαζαν ευθέως ή διαδικτυακά τα υποψήφια θύματά τους, απαιτούσαν και σε κάποιες περιπτώσεις κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, με απειλή αλλά και χρήση σωματικής βίας, ακόμα και με χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η πρόκληση σωματικών βλαβών στα θύματά τους ως αντίποινα για τη μη καταβολή των απαιτούμενων από τους ίδιους χρημάτων. Επιπρόσθετα, τους εξανάγκαζαν σε διάπραξη αξιόποινων πράξεων προκειμένου να καλύψουν τις χρηματικές τους απαιτήσεις.

Πέραν των προαναφερομένων, σε μία περίπτωση, ασκώντας ψυχολογική πίεση σε ανήλικη, την υποχρέωσαν σε χρήση κάνναβης με αποτέλεσμα αυτή να χάσει τις αισθήσεις της, ενώ κατά τη συναναστροφή τους μαζί της τους θερινούς μήνες του 2021, της απηύθυναν υποτιμητικά σχόλια για το σώμα της.

Μεταξύ άλλων, ένας εκ των κατηγορουμένων οδήγησε ανήλικο παθόντα στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου και με την απειλή όπλου προσπάθησε, ανεπιτυχώς λόγω της αντίδρασης του παθόντα, να προσβάλλει τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Power Pass - Αναγνωστόπουλος: Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις και τους δικαιούχους (βίντεο)

Πύργος: Δεν έβαλε χειρόφρενο και τον... πάτησε το αμάξι του

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)