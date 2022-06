Κυκλάδες

Σαντορίνη: Σκότωσαν γατάκι και το κρέμασαν στο σπίτι της προέδρου στο Καμάρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στη Σαντορίνη από την κτηνωδία με το νεκρό γατάκι στο Καμάρι.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη χθες στο Καμάρι της Σαντορίνης. Άγνωστοι αφού σκότωσαν μικρό γατάκι το έβαλαν σε σακούλα και στην συνέχεια το κρέμασαν στο πόμολο της εξωτερικής πόρτας της οικίας της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρίου κ. Μαριάννας Πελέκη.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε αμέσως το Αστυνομικό τμήμα Θήρας και υπέβαλε μήνυση κατ' αγνώστων καθώς θεώρησε πως η πράξη αυτή έρχεται να συμπληρώσει απειλές που έχει δεχθεί στο παρελθόν, όπως καταγγέλλει η ίδια, και δεν αποκλείεται να αποτελεί μήνυμα με αποδέκτη την ίδια.

Το κανάλι της Σαντορίνης έχει στη διάθεσή του απίστευτες και φρικιαστικές φωτογραφίες, από το ζωάκι που σκότωσαν με απίστευτη βαρβαρότητα και μίσος άγνωστοι, οι οποίοι αναζητούνται από την Αστυνομία για να λογοδοτήσουν για την πράξη τους.

Πηγή: santorinipress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Πύργος: Δεν έβαλε χειρόφρενο και τον... πάτησε το αμάξι του

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)