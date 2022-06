Μαγνησία

Βόλος: Τους πήρε για δουλειά και έκαναν το σπίτι της… καλοκαιρινό

Έκλεψαν από το σπίτι ακόμη και τις βέρες του ζευγαριού!

Σε 18 μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε ένα ζευγάρι από το Μονομελές Πρωτοδικείο στον Βόλο.

Γυναίκα που διαμένει στον Άνω Βόλο προσέλαβε ζευγάρι προκειμένου να φροντίσουν το σπίτι της καθώς θα έφευγε για ένα τριήμερο.

Όμως, όταν επέστρεψε, αντιλήφθηκε ότι το σπίτι της, το είχαν κάνει… καλοκαιρινό.

Της είχαν αφαιρέσει κοσμήματα αξίας άνω των 6.000 ευρώ, ακόμη και τις βέρες του γάμου της.

Η ποινή που επιβλήθηκε στο ζευγάρι έχει αναστολή 3 ετών και δικαίωμα έφεσης.

