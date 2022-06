Δωδεκανήσα

Κως: Συνελήφθη μέλος της ακροδεξιάς ναζιστικής οργάνωσης, Brotherhood Thurengia

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Εντοπίσθηκε και συνελήφθη στην Κω μέλος ακροδεξιάς ναζιστικής οργάνωσης Brotherhood Thurengia.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη πώληση όπλων.

Η ανακοίνωση της αστυνομία για τη σύλληψη τους Γερμανού ακροδεξιού

"Εντοπίστηκε στην Κω και συνελήφθη χθες 16 Ιουνίου 2022, ένας αλλοδαπός ο οποίος αναζητούνταν, από τις γερμανικές διωκτικές Αρχές με ευρωπαϊκό ένταλμα, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη πώληση όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και παράλληλα με ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση των διωκτικών Αρχών στη Γερμανία, αφού εντοπίστηκε ο διωκόμενος σε κατάλυμα, όπου διέμενε προσωρινά, επετεύχθη η σύλληψη του από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κω και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Σημειώνεται ότι, κατά την ακινητοποίηση του αντιστάθηκε σθεναρά και σχηματίστηκε σε βάρος του ποινική δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 1.350 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Ο διωκόμενος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου."

πηγή: kosnews24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικών στο Κορωπί: Χειροπέδες σε 43χρονο

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Πρέβεζα: Μπαρμπούνι “γίγας” στα δίχτυα ψαρά (εικόνες)