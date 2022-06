Μαγνησία

Φωτιά στη Σκόπελο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη "μάχη" της κατάσβεσης έχουν "ριχτεί" και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σεντούκια Σκοπέλου.

Συναγερμός σήμανε αμέσως στην Πυροσβεστική, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και εναέρια μέσα κάνοντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δυσπρόσιτο σημείο όπου δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 5 οχήματα και 3 Α/Φ

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σεντούκια Σκοπέλου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: νεκρός οδηγός νταλίκας που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα (εικόνες)

Ολυμπιακός: ο Πρίντεζης, το “αντίο” και οι πανηγυρισμοί (εικόνες)

Μαδέιρα: Ο Μιχαλεντζάκης πήρε τρίτο μετάλλιο - “Χάλκινος” ο Καρυπίδης (εικόνες)