Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 8χρονο παιδί που έκανε ποδήλατο

Ένα παιδί 8 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο όταν έκανε ποδήλατο στις στο χωριό Αβδού του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί έκανε ποδήλατο και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα και επιφανειακές αμυχές σε όλο του το σώμα.

πηγή: cretapost.gr

