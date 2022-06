Χανιά

Τροχαίο με ακρωτηριασμό οδηγού

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο μοτοσικλετιστής που έχασε το πόδι του μετά από τροχαίο.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 37χρονος οδηγός που τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά.

Το τροχαίο έλαβε χώρα λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο 37χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, στην εθνική οδό Χανίων – Κισάμου.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου μετά από πολύωρο χειρουργείο, ακρωτηριάστηκε από το μηρό και κάτω.

Ο άνδρας ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

