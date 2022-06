Ηλεία

Πύργος: Βρέθηκε ο Θύμιος Μπουγάς

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επί μήνες εξαφανισμένος Θύμιος Μπουγάς εντοπίστηκε στον Πύργο.

Τέλος φαίνεται να μπήκε στο θρίλερ με την αναζήτηση του Θύμιου Μπουγά καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris news εντοπίστηκε!

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Θύμιος εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στον Άγιο Σπυρίδωνα μετά και τις μαρτυρίες που υπήρχαν πως τον είχαν δει στη περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, να ψάχνει στους κάδους που βρίσκονται στο σημείο των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών πρόνοιας του δήμου Πύργου.

Η ασφάλεια μαζί με την ΟΠΚΕ έκαναν ξανά έρευνες σήμερα το απόγευμα και κατάφεραν να τον εντοπίσουν ενώ στην πορεία τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα. Δεν είναι σίγουρο αν βρισκόταν όλες τις ημέρες εκεί.

Στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται:

«Από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου βρέθηκε πριν από λίγο στον Πύργο Ηλείας ο 39χρονος ημεδαπός, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί την 11/5/2022».

Πηγή: patrisnews.com

