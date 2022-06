Ηλεία

Πύργος: Ο Θύμιος Μπουγάς στο νοσοκομείο μετά τον εντοπισμό του (εικόνες)

Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Θύμιος Μπουγάς, λίγο αφού εντοπίστηκε και στη συνέχεια στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου κρατείται.

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 39χρονου Θύμιου Μπουγά, ο οποίος εντοπίστηκε 46 ημέρες αφού εξαφανίστηκε.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή του Πύργου από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και λίγο μετά τον εντοπισμό του, μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, όπου και καταθέτει.

Λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου θα υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

