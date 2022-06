Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νέο ατύχημα με 6χρονη σε παιδική χαρά

Στις 20 Μαΐου ήρθε στο «φως» το ατύχημα ενός 10χρονου που τραυματίστηκε σε παιδική χαρά των Κουφαλίων

Ακόμη ένα ατύχημα σημειώθηκε σε παιδική χαρά του δήμου Χαλκηδόνος.

Θύμα ήταν ένα κοριτσάκι 6 ετών, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προσπαθούσε να εξέλθει από τα κιγκλιδώματα που περιβάλλουν την παιδική χαρά, η οποία, ωστόσο, έφερε λουκέτο στην είσοδό της.

Όπως καταγγέλλει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και πρόεδρος Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του δήμου Χαλκηδόνος, Στέλλα Βαλσαμάκη, «μπορεί να υπάρχει λουκέτο στην είσοδο, αλλά δεν υπάρχει κάποια ταμπέλα που να σημειώνεται ότι απαγορεύεται η είσοδος, αλλά ούτε και κάποιο προστατευτικό δίχτυ που να αποτρέπει τα παιδιά να εισέλθουν, με αποτέλεσμα αρκετά από αυτά να υπερπηδούν τα κιγκλιδώματα και να μπαίνουν στις παιδικές χαρές».

Σύμφωνα με την κ. Βαλσαμάκη, κάπως έτσι σημειώθηκε και το παραπάνω ατύχημα. «Η 6χρονη είχε εισέλθει στην παιδική χαρά και στην προσπάθειά της να βγει από αυτήν, έπεσε και έσπασε το χεράκι της».

Άνοιξαν (;) χθες (17/6) οι παιδικές χαρές του δήμου Χαλκηδόνος

Θυμίζουμε από τα μέσα του Μαΐου, οι 14 παιδικές χαρές του δήμου, αλλά και οι επιπλέον 15 που κατασκευάζονται στην περιοχή, παραμένουν κλειστές.

Στις 20 Μαΐου ήρθε στο «φως» το ατύχημα ενός 10χρονου που τραυματίστηκε σε παιδική χαρά των Κουφαλίων, με τον δήμαρχο της περιοχής να μεταφέρει τότε ότι λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του ανηλίκου οι παιδικές χαρές της περιοχής σφραγίστηκαν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης.

«Πραγματοποιούμε εργασίες προκειμένου να πάρουμε τα πιστοποιητικά λειτουργίας. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες που έπρεπε να διορθωθούν, οπότε θέλαμε να είμαστε απόλυτα σύννομοι. Οι παιδικές χαρές θα ανοίξουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο», είχε αναφέρει ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Οι παιδικές χαρές της περιοχής, ωστόσο, παρέμειναν μέχρι πρότινος κλειστές. Σε ανάρτησή του στις 17 Ιουνίου, όμως, ο δήμαρχος της περιοχής ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες σε όλες τις παιδικές χαρές του δήμου Χαλκηδόνος και παραδίδονται σήμερα προς χρήση έπειτα από τους σχετικούς ελέγχους της Επιτροπής Καταλληλόλητας του Δήμου, προκειμένου να παίζουν και να αθλούνται τα παιδιά σε ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον».

Διαφορετική άποψη, όμως, φαίνεται ότι έχουν κάτοικοι της περιοχής. Όπως θα δείτε σε φωτογραφία παιδική χαρά του δήμου παραμένει κλειστή. Επιπροσθέτως, άλλος χρήστης, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, «ανεβάζει» φωτογραφίες με το λουκέτο σε είσοδο άλλης παιδικής χαράς της περιοχής:

Πηγή: grtimes.gr

