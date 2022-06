Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρή 23χρονη οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη η τραγωδία με θύμα την κοπέλα, το αυτοκίνητο της οποίας κατέληξε σε σπίτι.

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής, μία κοπέλα 23 ετών, στην Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Σουρωτής.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα που οδηγούσε η 23χρονη κοπέλα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε καγκελόπορτα σπιτιού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμα τραυματισμό της.

Σε ενημέρωση απο την Αστυνομία για το περιστατικό αναφέρεται πως «Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο οδηγούμενο από 23χρονη, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε καγκελόπορτα οικίας με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της ανωτέρω οδηγού»

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσιμα - Νέα μέτρα: περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερη επιδότηση

Θύμιος Μπουγάς: Το ακατοίκητο σπίτι όπου κρυβόταν ο 39χρονος (βίντεο)

Ιταλία: πρόταση γάμου σε σούπερ μάρκετ (βίντεο)