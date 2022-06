Παράξενα

Ρέθυμνο: Πήγε να αλλάξει λάμπα και έπεσε από το μπαλκόνι

Δυστυχώς, ο άτυχος άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο… κενό.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ρέθυμνο εξαιτίας μίας πτώσης ενός άνδρα από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα όταν ο 36χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του για να αλλάξει μία λάμπα στην περιοχή «Τρία Μοναστήρια».

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που αφού έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 36χρονο τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως φέρει πολλαπλά τραύματα χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

πηγή: cretapost.gr

