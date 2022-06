Φωκίδα

Φωτιά σε Φωκίδα και Φθιώτιδα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύο νέα μέτωπα στη Στερεά Ελλάδα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, σε δασική έκταση στην περιοχή Βουνιχώρα Φωκίδας.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά στην Βουνιχώρα Φωκίδας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Βουνιχώρα Φωκίδας επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και 4 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 19, 2022

Φωτιά ξέσπασε και στη Φθιώτιδα, σε αγροτοδασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Ζελίου.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Ζελίου Φθιώτιδος. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 19, 2022

