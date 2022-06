Χανιά

Χανιά: Τουρίστας πέθανε στον δρόμο

Σε τραγωδία κατέληξαν οι διακοπές ενός άνδρα στο νησί της Κρήτης.

Νεκρός βρέθηκε ένας τουρίστας που έκανε διακοπές στα Χανιά.

Ο 51χρονος βρέθηκε νεκρός έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε, στη Γεωργιούπολη, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 51χρονο και τον οδήγησε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

