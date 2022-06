Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ελεύθερη η νύφη που παρέσυρε την πεθερά της με το αυτοκίνητο

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τη γυναίκα που παρέσυρε με το αυτοκίνητό της την πεθερά της.

Ποινική δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης ασκήθηκε χθες από την αρμόδια Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος της 42χρονης που παρέσυρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητο της, την πεθερά της!

Η υπόθεση προσδιορίστηκε να εκδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 21 Οκτωβρίου 2022, ενώ η 42χρονη αφέθηκε ελεύθερη.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές λίγο πριν τις 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου όπου κατοικεί η 42χρονη.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την αστυνομία αλλά και πληροφορίες της «Ροδιακής», η 42χρονη που βρίσκεται σε διάσταση με το σύζυγο της είχαν οικογενειακές διαφορές.

Την ώρα που η 42χρονη μπήκε στο αυτοκίνητο της, με σκοπό να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου, για να προβεί σε καταγγελία αναφορικά με τις διαφορές που υπάρχουν, η 67χρονη πεθερά μπήκε μπροστά της, προσπαθώντας να εμποδίσει τη διαφυγή της, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να τραυματιστεί από το αυτοκίνητο της νύφης της.

Η τραυματισθείσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου της παρασχέθηκαν ο πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Σε ό,τι αφορά την 42χρονη, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Αρχαγγέλου και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, χθες το πρωί συνοδευόμενη από το συνήγορο της, κ. Γιώργο Κυπραίο, προσήχθη ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου, όπου και της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη και της ορίστηκε ρητή δικάσιμος για τις 21 Οκτωβρίου 2022.

Με απόφαση της κ. Εισαγγελέως, η 42χρονη αφέθηκε ελεύθερη.

