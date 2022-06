Δωδεκανήσα

Ρόδος: Διάσωση μεταναστών από το Λιμενικό (εικόνες)

Δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά διασώθηκαν στα ανοιχτά της Ρόδου από το Λιμενικό.

Συνολικά 56 άνθρωποι επέβαιναν σε ιστιοφόρο που προσάραξε σε κόλπο της Ρόδου το μεσημέρι της Κυριακής.

Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι 6 μποφόρ και στο σημείο επιχείρησαν σκάφη του Λιμενικού, καθώς και ένα βαν της Αστυνομίας, που περισυνέλλεξαν τους 28 άνδρες, τις 12 γυναίκες και τα 16 ανήλικα που επέβαιναν στο σκάφος.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες σήμερα, σε κολπίσκο “ΚΑΤΤΑΒΙΑ” νότιο - νοτιοδυτικά ν. Ρόδου, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικότερα, το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, για περιστατικό προσάραξης ιστιοφόρου σκάφους (α.λ.σ.), με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων, οι οποίοι εξήλθαν από αυτό και παρέμειναν στην ακτή.

Στην εν λόγω περιοχή επιχείρησαν ένα (01) Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα (01) περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο (02) περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ένα (01) VAN της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρόδου, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (άνεμοι βόρειοι - βορειοδυτικοί 6 BF).

Συνολικά εντοπίστηκαν πενήντα έξι (56) αλλοδαποί, καλά στην υγεία τους, (28 άνδρες, 12 γυναίκες και 16 ανήλικοι), οι οποίοι πρόκειται να μεταφερθούν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Τυχόν εξελίξεις θα αναφερθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου».

