Εύβοια: τζιπ έπεσε σε γκρεμό 50 μέτρων

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των δύο επιβαινόντων του οχήματος που έπεσε στη Χαράδρα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Αμπουδιώτισσα του Δήμου Ερετρίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 20.30 το βράδυ, ΙΧ 4χ4 με στο οποιο επέβαιναν δύο άτομα κατέληξε σε χαράδρα ύψους 50 μέτρων. Το όχημα κατευθυνόταν από το Μετόχι προς την Ερέτρια.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, που απεγκλώβισε τους δύο επιβαίνοντες και μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο Κύμης.

