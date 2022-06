Χίος

Χίος: αλιεργάτης βρέθηκε μαχαιρωμένος στην Ιχθυόσκαλα

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε βάρκα στην Ιχθυόσκαλα Χίου.

Θανάσιμα τραυματισμένος βρέθηκε σήμερα, 35χρονος αλιεργάτης Αιγυπτιακής υπηκοότητας στον χώρο της ιχθυόσκαλας στη Χίο.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε μέσα στο αλιευτικό σκάφος που εργαζόταν και έφερε χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος το οποίο ήταν και θανάσιμο.

Την υπόθεση διερευνά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

