Θεσσαλονίκη: Τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακός χάος

Κυκλοφοριακή συμφόρηση μετά από τροχαίο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας με έναν τραυματία.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε στις 7 το πρωί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στη Θεσσαλονίκη.

Υπό άγνωστες συνθήκες, δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο ύψος της οδού Παρασκευοπούλου, με συνέπεια να τραυματιστεί ο αναβάτης της μηχανής που μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο.

Η κίνηση στην κεντρική λεωφόρο της πόλης διεξαγόταν με δυσκολία και χαμηλές ταχύτητες, ενώ τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν μετά τις 8 το πρωί.

