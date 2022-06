Θεσσαλονίκη

“Επαναστατική Αυτοάμυνα”: κάθειρξη για ληστεία σε κατηγορούμενο ως μέλος της

Ο φερόμενος ως μέλος της επαναστατικής οργάνωσης είχε συλληφθεί λίγη ώρα μετά την ληστεία. Παλαιότερα είχε αυτότραυματιστεί με όπλο, στην διάρκεια ληστείας.

Σε κάθειρξη 13,5 χρόνων καταδικάστηκε 49χρονος, που φέρεται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατική Αυτοάμυνα» και είχε συλληφθεί πέρσι τον Αύγουστο μετά από ένοπλη ληστεία που διέπραξε σε υποκατάστημα τράπεζας, στην περιοχή των Πεύκων Θεσσαλονίκης, κοντά στο νοσοκομείο «Γ.Παπανικολάου».

Ο 49χρονος κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης που τον έκρινε ένοχο για ληστεία (με χρήση κοντόκανου καλάσνικοφ) και λεία 8.275 ευρώ.

Μετά την καταδίκη του, επέστρεψε στις φυλακές. Είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που είχαν πληροφορίες ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, όταν είχαν συλληφθεί δύο άλλα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης, μετά τον εντοπισμό γιάφκας στον Χολαργό Αττικής.

Ο 49χρονος είχε τότε καταφέρει να διαφύγει αν και τραυματισμένος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε άλλη ένοπλη ληστεία, τον Οκτώβριο του 2019, σε κατάστημα τυχερών παιγνίων στον Χολαργό, όπου, μάλιστα, είχε αυτοτραυματιστεί κατά λάθος στο πόδι με καλάσνικοφ.

