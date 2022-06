Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “έπεσε πάνω στο μαχαίρι”, λέει η γυναίκα που μαχαίρωσε τον άνδρα της

Εντελώς διαφορετική είναι η εκδοχή του θύματος, που έχει τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά. Ο άνδρας προ μηνών είχε καταγγελθεί για ενδοοικογενειακή βία.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε 31χρονη από τη Βουλγαρία, που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε το σύζυγό της. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ η κατηγορούμενη, υποστήριξε πως ο τραυματισμός του συζύγου της ήταν… ατύχημα.

Η 31χρονη, που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει τον σύζυγό της, την ώρα που διασκέδαζαν σε πανηγύρι στην Ασπροβάλτα, υποστήριξε, μέσω του συνηγόρου της πως «δεν είχα σκοπό να τον σκοτώσω. Ο τραυματισμός του ήταν ατύχημα έπεσε πάνω στο μαχαίρι που κρατούσα την ώρα που έτρωγα».

Όπως δηλώνει ο δικηγόρος της γυναίκας, Λάζαρος Μηνασίδης, «η πελάτισσά μου υποστηρίζει ότι ήταν τυχαίο γεγονός, ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση και ότι σε μία στιγμή που βρισκόταν στο πανηγύρι του χωριού τους έγινε αυτό το ατύχημα Δεν είχαν καμία διαφορά μεταξύ τους για να προκληθεί κάτι κακό από τον έναν στον άλλον… ο άνδρας έπεσε στο μαχαίρι».

Ο 33χρονος, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, φέρει ένα τραύμα στο στήθος κοντά στο σημείο της καρδιάς. Ο δικηγόρος του, Θοδωρής Καραγιάννης δήλωσε μεταξύ άλλων, «ο εντολέας μου δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του. Η επίθεση είχε άμεσο στόχο τη θανάτωση του, αυτό προκύπτει και από τον τρόπο και από το μαχαίρι που χρησιμοποίησε και από μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς μετά την μαχαιριά προσπάθησε να τον εξοντώσει κυριολεκτικά… Δεν είχε γίνει κανένα επεισόδιο, του επιτέθηκε ξαφνικά. Από μάρτυρες προκύπτει ότι το είχε προσχεδιάσει».

Η υπόθεση πάντως περιπλέκεται, καθώς πριν από τρεις μήνες, η 31χρονη είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία. Όταν όμως έφτασε η ώρα του δικαστηρίου, η γυναίκα άλλαξε την αρχική κατάθεσή της, σύμφωνα με το δικηγόρο του θύματος.

Ο συνήγορος του άνδρα υποστηρίζει πως «η μήνυση της ήταν προσχηματική. Ουδέποτε υπήρξε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η ίδια το παραδέχτηκε αργότερα στο δικαστήριο ό,τι έκανε την μήνυση για να τον παιδέψει».

Η κατηγορούμενη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή την Τρίτη.

