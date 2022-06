Ηράκλειο

Ηράκλειο: Άγριος τσακωμός πατέρα με τις κόρες του... για το χαρτζιλίκι

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο ανάμεσα σε ένα πατέρα και τις δυο κόρες του.



Το θλιβερό περιστατικό σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές ένα 54χρονο Αλβανό και τις δύο κόρες του ηλικίας 22 και 18 περίπου ετών, οι οποίοι αλληλομηνύθηκαν.

Κατά πληροφορίες και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρέπει να υπήρξε άγριος τσακωμός για το χαρτζιλίκι.

Μάλιστα όπως λένε αστυνομικοί κύκλοι, ο ένας φέρεται να έδειρε τον άλλο, δηλαδή, ο πατέρας πάνω στον καυγά χτύπησε και “μαύρισε” το δεξί μάτι της 22χρονης, εκείνη τον δάγκωσε ενώ η 18χρονη αδερφή της φέρεται να τον κλώτσησε.

Ο πατέρας παραμένει υπό κράτηση μέχρι αύριο, καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου πήρε αναβολή.Της υποθέσεως επιλήφθηκε το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

