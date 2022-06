Κυκλάδες

Μύκονος: 17χρονος έδειρε τη μητέρα του μπροστά στα τρία αδερφάκια του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ανήλικος επιτέθηκε φραστικά στη μητέρα του, τη γρονθοκόπησε μπροστά στα επίσης δύο ανήλικα αδέρφια του και έσπευσε να φύγει από τη Μύκονο



Σοκ προκάλεσε στη Μύκονο ο άγριος ξυλοδαρμός μητέρας από τον 17χρονο γιο της, το βράδυ του Σαββάτου σε καφέ στα Ματογιάννια.

Ο ανήλικος νταής επιτέθηκε φραστικά στη μητέρα του με κατάρες, τη γρονθοκόπησε μπροστά στα επίσης δύο ανήλικα αδέρφια του και όταν είδε τη σπασμένη μύτη της να αιμορραγεί, έσπευσε να εξαφανιστεί.

Η μητέρα του αιμόφυρτη κατήγγειλε το συμβάν στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου και υπέβαλε μήνυση. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός δράστης φρόντισε να φύγει με το πρώτο πλοίο από το νησί των ανέμων.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις δέκα το βράδυ. Η 44χρονη Ελληνίδα μητέρα, που βρισκόταν για διακοπές στο νησί, καθόταν με τα τρία ανήλικα παιδιά της στο καφέ, στα Ματογιάννια.

Ξαφνικά και σύμφωνα με την καταγραφή του συμβάντος από την Αστυνομία, ο γιος της σηκώθηκε πάνω και σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να εκτοξεύει εναντίον της ύβρεις και κατάρες. Μάλιστα φέρεται να της είπε "εύχομαι να βγάλεις τον καρκίνο".

Στη συνέχεια της επιτέθηκε και της έριξε τρεις μπουνιές στο πρόσωπο. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, μάνα και γιος είχαν μια συζήτηση, διαφώνησαν και για μία ασήμαντη αφορμή, ο νεαρός επιτέθηκε στη μητέρα του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στη βιομηχανική ζώνη της Σεβεροντονιέτσκ (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 192 σημεία

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές μπόρες την Τρίτη