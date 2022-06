Αχαΐα

Πάτρα: Πετούσε κοκαΐνη στη θάλασσα την ώρα της καταδίωξης

Ο καταδιωκόμενος κατέληξε με το αυτοκίνητο του στη θάλασσα και οι αστυνομικοί βούτηξαν στο νερό για να τον συλλάβουν.

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 23:00, στην περιοχή των Νιφορέικων, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του tempo24.news, οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, αντί να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει το μπλόκο.

Άμεσα σήμανε συναγερμός με περιπολικά να καταδιώκουν το όχημα και τον οδηγό να πετά από το παράθυρο συσκευασίες με ποσότητα κοκαΐνης.

Ο οδηγός του οχήματος συνέχιζε με ταχύτητα, μια τρελή διαδρομή, με το αυτοκίνητο να καταλήγει μέσα στη θάλασσα και τους αστυνομικούς να βουτάνε στο νερό για να τον συλλάβουν.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας, ενώ επάνω του βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης περίπου 35 γραμμαρίων.

