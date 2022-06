Μαγνησία

Σκιάθος: Τον κατήγγειλε για βιασμό σε κλαμπ και έφυγε για τη Σουηδία

Ο δικηγόρος του 25χρονου θα αναζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, στοιχεία για να διαπιστώσει εάν η 19χρονη Σουηδέζα είχε υπογράψει ασφάλεια για βιασμό προκειμένου να λάβει αποζημίωση.

Το φλερτ μεταξύ μιας 19χρονης Σουηδέζας και ενός 25χρονου Έλληνα, σε ένα γνωστό κλαμπ της Σκιάθου κατέληξε σε καταγγελία για βιασμό, ποινικές διώξεις και ξυλοδαρμούς.

Τα ξημερώματα της Κυριακής σε γνωστό κλαμπ της Σκιάθου ένας 25χρονος από την Αθήνα, που έφτασε στο νησί με τρεις φιλους του για διακοπές, φλερτάρει με 19χρονη Σουηδέζα η οποία βρίσκεται στο νησί με δύο φίλες της.

Το “ραντεβού” των δύο παιδιών ξεπερνά τα όρια του φλερτ και η συνέχεια δίνεται στο wc του κλαμπ.

Η 19χρονη ενώ στην αρχή ανταποκρίθηκε - σύμφωνα και με την δική της μαρτυρία στην αστυνομία - στη συνέχεια το μετάνιωσε. Του ζήτησε να σταματήσει και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ ο 25χρονος της έκλεισε την πόρτα με το χέρι για να μην μπορεί να την ανοίξει. Σύμφωνα με όσα είπε ο 25χρονος, η συνεύρεση στο wc είχε την απόλυτη συναίνεσή της και δεν υπήρξε συνουσία - πράγμα που επιβεβαίωσε και η ίδια - ενώ υποστήριξε ότι της έκλεισε την πόρτα για μερικά δευτερόλεπτα γιατί τρόμαξε από τις φωνές της. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ωστόσο πως η νεαρή είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η 19χρονη όταν βγήκε από το wc είπε όσα συνέβησαν στις φίλες της, ενώ στην παρέα είχαν προστεθεί και δύο νεαροί Σουηδοί. Οι Σουηδοί ζήτησαν τον λόγο από τους φίλους του 25χρονου για όσα συνέβησαν και ξεκίνησε μεγάλος καβγάς με ξυλοδαρμούς. Η 19χρονη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση για βιασμό και ασέλγεια και στον 25χρονο που την Τετάρτη θα απολογηθεί ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Στο “σκαμνί” θα καθίσουν την Τετάρτη για τα επεισόδια και οι τρεις φίλοι του, αλλά οι δίκες δεν θα έχουν μάρτυρες. Τόσο οι Σουηδοί, όσο και οι Σουηδέζες, αναχώρησαν την Κυριακή για την χωρα τους και η 19χρονη δεν θα βρίσκεται στο δικαστήριο για να καταθέσει.

Ο δικηγόρος του 25χρονου θα αναζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, στοιχεία για να διαπιστώσει εάν η 19χρονη Σουηδέζα είχε υπογράψει ασφάλεια για βιασμό προκειμένου να λάβει αποζημίωση. Η πλευρά του 25χρονου εκτιμά πως έπεσε θύμα, επικαλούμενος υποθέσεις του παρελθόντος όπου Σουηδέζες που κάνουν διακοπές στην Ελλάδα φέρονται να πέφτουν σε χέρια βιαστών την τελευταία νύχτα της παραμονής τους σε κάποιο ελληνικό νησί και έπειτα υποβάλλουν μηνύσεις κατά των ανδρών αυτών με σκοπό να εισπράξουν τα χρήματα που προβλέπει το συμβόλαιο που υπογράφουν πριν ταξιδέψουν στη χώρα μας ως ασφάλεια βιασμού.

Οι σουηδικές αρχές λένε ότι δεν πρόκειται για ασφάλεια βιασμού, αλλά για αποζημίωση ψυχικής οδύνης που χορηγείται σε όσες γυναίκες ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα βιασμού. Η αποζημίωση αυτή που δεν αφορά κυρίως την πράξη του βιασμού αλλά την ψυχική οδύνη του θύματος κυμαίνεται κοντά στις 10.000 ευρώ.

Πηγή: Cretalive.gr

