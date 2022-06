Μαγνησία

Βόλος: επίθεση του “Κάμελ” σε πατέρα με μωρό

Στις φυλακές της Λάρισας οδηγείται ο «Κάμελ» μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου να τον κρίνει ένοχο για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ για την κατηγορία της απειλής με καταδίωξη, κρίθηκε αθώος.

Σύμφωνα με το o δράστης συνελήφθη στις 10.45 το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο του Βόλου, μετά από καταγγελία 30χρονου πατέρα που περπατούσε έχοντας το ηλικίας 16 μηνών αγοράκι του στο καρότσι, ότι άρχισε να του φωνάζει, προσπάθησε να τον χτυπήσει, άρχισε να σπρώχνει το καρότσι και να καταδιώκει τον πατέρα όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί.

Ο 30χρονος πατέρας κατέθεσε ότι καθόταν με το καρότσι που βρισκόταν το ηλικίας 16 μηνών αγοράκι του σε παγκάκι του Αγ. Νικολάου, στην οδό Ερμού στον Βόλο. Ο κόσμος ήταν πολύς, καθώς είχαν τελειώσει οι εκδηλώσεις της «Ναυτικής Εβδομάδας».

Ξαφνικά τον πλησίασε ο 39χρονος και του είπε με επιθετικό ύφος: «Πήρες ασθενοφόρο που σου είπα»; Ο πατέρας ξαφνιάστηκε και το πρώτο μέλημά του ήταν να κάνει δεξιά το καρότσι με το παιδί, ώστε ο 39χρονος να μην το τρομάξει ενώ του ζήτησε να απομακρυνθεί. Τότε ο «Κάμελ» άρχισε να του φωνάζει «γιατί δεν πήρες ασθενοφόρο;».

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του 30χρονου, ο ταραξίας έβγαλε από την τσέπη του ένα αιχμηρό αντικείμενο καθώς και μία σακούλα που περιείχε ένα μπουκάλι αναψυκτικού, που υπέθεσε ότι περιείχε βενζίνη και φοβήθηκε μην την πετάξει στον γιό του.

Ο 39χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του 30χρονου, προσπάθησε να τον χτυπήσει με γροθιές και αφού δεν τα κατάφερε άρχισε να σπρώχνει το καρότσι, που ευτυχώς βρήκε αντίσταση στο παγκάκι και το παιδί δεν έπεσε στον έδαφος.

Ο πατέρας του παιδιού σε κατάσταση σοκ, άρχισε να τρέμει, πήρε το καρότσι και έτρεξε ενώ φώναζε βοήθεια με τον «Κάμελ» να τον κυνηγά για περίπου 30 μέτρα. Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο τηλεφώνησε στο «100» και τελικά στο σημείο πήγαν αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Ο πατέρας στην κατάθεσή του είπε επίσης ότι τηλεφώνησε στη γυναίκα του και από το σοκ δεν μπορούσε να της εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Επιπλέον, ο πατέρας είπε στο Δικαστήριο ότι έχει να φάει από χθες, η σύζυγός του κλαίει στο σπίτι, ενώ και το παιδί τρομοκρατήθηκε, μελάνιασε, έκλαιγε και ζητούσε τη μαμά του. Ο 30χρονος ,ο οποίος δάκρυσε στο Δικαστήριο με την περιγραφή του περιστατικού, είπε στους δικαστές ότι δεν είναι καλά και πως πρέπει να βάλουν στη φυλακή τον «Κάμελ».

Στην κατάθεσή του ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι ο 30χρονος είπε αλήθεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος που πλησίασε πρώτος τον 30χρονο πατέρα ήταν γιατί ήθελε να καλέσει ασθενοφόρο διότι σε διπλανό παγάκι κοιμόταν ο «κ. Δημήτρης» που είναι άρρωστος και πίνει αλκοόλ. Ο 39χρονος συμπλήρωσε στην απολογία του πως δεν έκανε τίποτα στο παιδί που ήταν στο καρότσι.

Ο Εισαγγελέας έδρας πρότεινε να κριθεί ένοχος και τετελεσμένη σωματική βλάβη και απειλή με καταδίωξη. Ο «Κάμελ» καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών, χωρίς αναστολή, το Δικαστήριο διέταξε εκτέλεση της ποινής και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ο 39χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές Λάρισας και αναμένεται να αποφυλακιστεί αφού μείνει για 6-7 μήνες (3/5 της ποινής), όπως προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας.

