Αρκαδία

Αρκαδία: σεσημασμένος δολοφόνος τριγυρνούσε με πλαστή ταυτότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντόπισαν οι αρχές τον άνδρα με το βαρύ ποινικο μητρώο που κυκλοφορούσε ελεύθερος με πλαστά έγγραφα.

Συνελήφθη στην Αρκαδία, ένας 52χρονος αλλοδαπός καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει άνδρες του τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης, εντόπισαν τον 51χρονο σε τοπική κοινότητα του δήμου Νότιας Κυνουρίας και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν, τους υπέδειξε πλαστό δελτίο ταυτότητας και πλαστή άδεια οδήγησης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 51χρονος κατείχε πλαστά έγγραφα, θέλοντας να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, για δολοφονία και απάτη.

Σε βάρος του 51χρονου εκκρεμούσαν, ένα ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου, για δολοφονία, με ποινή φυλάκισης 25 χρόνων, που έγινε σε πόλη του Βελγίου στις 15 Νοεμβρίου του 1999, καθώς και ένα ακόμη ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Ισπανίας, για απάτη, με ποινή φυλάκισης έξι χρόνων, που έγινε στην Μαδρίτη στις 9 Απριλίου του 2008.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: φωτογραφία της Μαλένας λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί (βίντεο)

Μητσοτάκης – Fuel Pass 2: Στα 80 ευρώ η ενίσχυση για βενζίνη

Κρήτη: Πήγε στην εκκλησία για βάφτιση και έφυγε... παντρεμένος! (εικόνες)