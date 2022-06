Ξάνθη

Άγριο έγκλημα στην Ξάνθη: Σκότωσε τον γείτονά του

Στην αυλή του σπιτιού του έπεσε νεκρός ένας άνδρας από το μαχαίρι του γείτονά του.

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στην Ξάνθη με θύμα έναν άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, το βράδυ της Τρίτης.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ της Τρίτης και οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στα Κιμμέρια βρήκαν νεκρό στην αυλή του τον 46χρονο άνδρα, ενώ συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη. Ο 42χρονος ήταν ελαφρά τραυματισμένος.

Οι λόγοι της επίθεσης δεν έχουν γίνει γνωστοί και οι Αρχές διενεργούν έρευνα για το περιστατικό, όμως σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή, οι δύο άνδρες είχαν διαπληκτιστεί και στο παρελθόν.

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε τραύματα στην καρδιά και το θώρακα.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο δράστης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τον οικισμό, προκαλώντας προβλήματα.

Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών και από την εμπεριστατωμένη έρευνα που ακολούθησε συνελήφθη ο 42χρονος δράστης, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια με μήκος λάμας 17,5 και 16 εκατοστών.

