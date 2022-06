Κυκλάδες

Σαντορίνη - καταγγελία: Τουρίστες αναγκάστηκαν να πληρώσουν 5.000 ευρώ για “ζημιά” σε ενοικιαζόμενο Ι.Χ.

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλει το ζευγάρι των Γάλλων τουριστών

Λίγες μόνο εβδομάδες έχουν περάσει από τη θύελλα που ξεσήκωσε το επεισόδιο με τα χρυσά καβουροπόδαρα, των 600 ευρώ, στο νησί των ανέμων και μια νέα αντίστοιχη υπόθεση έχει έρθει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με επίκεντρο την ειδυλλιακή Σαντορίνη.

Μετά τη μήνυση που κατέθεσαν οι Αμερικανίδες τουρίστριες στη Μύκονο, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε κι ένα ζευγάρι Γάλλων τουριστών οι οποίοι επίσης καταγγέλλουν αδικαιολόγητη υπερχρέωση και απειλές.

Στη μηνυτήρια αναφορά, οι δυο νεαροί τουρίστες καταγγέλλουν - ειδικότερα - υπερχρέωση στις πιστωτικές τους κάρτες από υπεύθυνους γραφείου ενοικιαζόμενων ΙΧ. Κλήθηκαν, όπως αναφέρουν, να καταβάλλουν για μια ζημιά στον συμπλέκτη του οχήματος που νοίκιασαν το ποσό των... 5.000 ευρώ. Το πρόβλημα φέρεται, δε, να σημειώθηκε ξαφνικά, χωρίς να ευθύνονται οι Γάλλοι και χωρίς να μπορούν να καταλάβουν πώς το αυτοκίνητο που νοίκιασαν για να μετακινούνται σταμάτησε, από τη μια στιγμή στην άλλη, να κινείται.

Αιφνιδιάστηκαν, όπως επισημαίνουν, όταν οδηγήθηκαν από τους υπεύθυνους στο λιμάνι και αναγκάστηκαν, ύστερα από απειλές να δώσουν 5.000 ευρώ για μια «ζημιά» στον συμπλέκτη ενός μεταχειρισμένου Nissan Micra.

Το ζευγάρι Γάλλων, που εκκίνησε νομικές διαδικασίες υπέβαλε μήνυση προς τον ιδιοκτήτη και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ενοικιαζόμενων οχημάτων στη Σαντορίνη, όπως και κατά υπαλλήλων του γραφείου.

Όπως υποστηρίζουν οι Γάλλοι στη μήνυση, όλα ξεκίνησαν στις 14 Ιουνίου οπότε και μετέβησαν στη Σαντορίνη για διακοπές. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας αποφάσισαν να νοικιάσουν αυτοκίνητο από πρακτορείο που βρισκόταν στο λιμάνι. Για το όχημα μάρκας NISSAN κλήθηκαν αρχικά να καταβάλλουν 160 ευρώ σε μετρητά αφότου τους παραδώθηκαν τα κλειδιά.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν προς το ξενοδοχείο που απέχει 10 χλμ από το πρακτορείο, το σημείο παραλαβής δηλαδή του αυτοκινήτου. Τρεις μόλις ώρες αφότου οι Γάλλοι παρέλαβαν το όχημα, αυτό σταμάτησε να κινείται, γεγονός που διαπίστωσαν οι τουρίστες έξω από σούπερ μάρκετ.

Τότε, ανήσυχοι, οι Γάλλοι έσπευσαν να καλέσουν τους αρμοδίους για να αναφέρουν το συμβάν και έλαβαν την απάντηση για το πρόβλημα στον συμπλέκτη.

«Ήρθαν στο σημείο όπου βρισκόμασταν πέντε άτομα (μαζί με το αφεντικό), όπου μας υποχρέωσαν να τους ακολουθήσουμε στο λιμάνι και ειδικότερα στο κατάστημα από το οποίο παραλάβαμε το αυτοκίνητο, λέγοντάς μας ότι πρέπει να πληρώσουμε το ποσό των 5.000€ για τη ζημιά! Εμείς σαστίσαμε τότε και το αφεντικό μας απείλησε ότι αν δεν πληρώσουμε δεν θα φύγουμε από το νησί, ότι ξέρουν το ξενοδοχείο στο οποίο διαμέναμε και ότι αν δεν τους καταβάλλουμε τα χρήματα θα ''πάθουμε μεγάλο κακό''» ισχυρίζονται οι Γάλλοι μέσα από τη μήνυσή τους στην οποία καταγγέλουν πολιτική απειλών.

Περιγράφοντας τα αισθήματα που επικράτησαν κατά τη στιχομυθία με τους υπεύθυνους, στην οποία ανακοινώθηκε το απροσδόκητα υψηλό ποσό, αναφέρουν τα εξής: «Εμείς τρομάξαμε και φοβηθήκαμε πάρα πολύ, καθώς είχαμε γύρω μας πέντε άτομα τα οποία μας είχαν περικυκλώσει και μας έλεγαν ότι έπρεπε να πληρώσουμε διότι δεν είχαμε άλλη επιλογή! Τότε τους δώσαμε δύο πιστωτικές κάρτες, μία του καθενός από εμάς και το αφεντικό έκανε διάφορες χρεώσεις μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό και τελικά η πρώτη από εμάς χρεώθηκε το ποσό των 2.000€ και ο δεύτερος από εμάς το ποσό των 3.400€. Κατόπιν μας αντάλλαξαν το αυτοκίνητο με ένα άλλο μάρκας KIA, χρώματος άσπρου του οποίου η ημερομηνία επιστροφής ήτανε στις 16/6/2022»...

Οι Γάλλοι υποστηρίζουν, στο ίδιο κείμενο καταγγελίας, ότι αρχικά φοβήθηκαν να αναφέρουν το συμβάν στην τοπική αστυνομία. Αποφάσισαν να κινηθούν νομικά όταν επικοινώνησαν με τους γονείς τους και εκείνοι με τη σειρά τους μίλησαν με δικηγόρο και έδωσαν στους νεαρούς τη συμβουλή να καταγγείλουν το περιστατικό σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας. Η μήνυση κατατέθηκε τελικά το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Α.Τ Ακροπόλεως.

Μάλιστα την κατέθεσε η κα. Μαριζάνα Κίκιρη, η δικηγόρος που εκπροσωπεί και τις δυο Αμερικανίδες τουρίστριες στην υπόθεση με τα καβουροπόδαρα «Οι εντολείς μου υπέστησαν μεγάλο σοκ, έντονο τρόμο, από την απειλητική συμπεριφορά των μηνυομένων. Για τους λόγους αυτούς υπέβαλαν μήνυση για τα αδικήματα της εκβίασης, της απειλής και της απάτης. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και θα αποδοθούν ευθύνες. Δυστυχώς πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό που αμαυρώνει τη φήμη της χώρας μας και δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο».

πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Καταγγελία τουρίστριας για βιασμό της σε κλαμπ

“Άγριες Μέλισσες”: “Σφίγγει” ο κλοιός γύρω από τον Δούκα (εικόνες)

Πήραν ταξί επειδή είχαν πιει και…τράκαραν (εικόνες)