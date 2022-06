Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεαρός με πατίνι πηγαίνει με περισσότερα από 90 χλμ. στον περιφερειακό (βίντεο)

Ο αναβάτης δεν φέρει κανένα ατομικό μέσο προστασίας οδηγώντας σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας

Σε ένα άκρως επικίνδυνο εγχείρημα προχώρησε νεαρός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αποφάσισε να … διασχίσει την Περιφερειακή Οδό με πατίνι, χωρίς να φοράει κράνος και κάνοντας παράλληλα τρομακτικούς ελιγμούς, ανάμεσα από αυτοκίνητα και φορτηγά.

Με ένα τρομακτικό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα το πρωί οι οδηγοί που κινούνταν στην Περιφερειακό Οδό Θεσσαλονίκης, καθώς όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο ο νεαρός, χωρίς κράνος και με κανένα μέτρο προστασίας, διέσχιζε τον δρόμο με πατίνι.

Σοκαρισμένοι οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων παρακολουθούσαν τον νεαρό να διασχίζει τον δρόμο, προχωρώντας σε πολύ επικίνδυνους ελιγμούς, με τον φόβο να προκληθεί ατύχημα, από το οποίο θα μπορούσε να τραυματιστεί τόσο ο αναβάτης του πατινιού, όσο και κάποιος άλλος οδηγός.

