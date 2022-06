Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη λουόμενη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, όταν μια 84χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, στην ακτή Σοφούλη.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι της Τετάρτη (22/6) εντοπίστηκε η σορός της ηλικιωμένης λουόμενης και ανασύρθηκε από άλλους, με τη συνδρομή διασωστών.

Η γυναίκα κολυμπούσε στη θάλασσα στην ακτή Σοφούλη, στο Καραμπουρνάκι και κάτω από άγνωστες μέχρις στιγμής συνθήκες πέθανε.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην άτυχη γυναίκα, ώστε να διαπιστωθεί αν πνίγηκε ή απεβίωσε από παθολογικά αίτια, κατά τη διάρκεια της κολύμβησης.

πηγή: grtimes.gr

