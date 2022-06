Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στη Θέρμη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στη Θέρμη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στη Θέρμη, κοντά στο πλανητάριο.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουνίου ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα στη Θέρμη, ενώ στο σημείο βρίσκονται 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής η κατάσταση δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία και δεν κινδυνεύουν εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές.

