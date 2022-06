Χαλκιδική

Χαλκιδική: δίχρονο αγόρι ανασύρθηκε από τη θάλασσα σε λιπόθυμη κατάσταση

Τι ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα για το περιστατικό

(εικόνα αρχείου)

Ανασύρθηκε λιπόθυμο από τη θάλασσα του Παλιουρίου στη Χαλκιδική, ένα αγόρι ηλικίας δύο ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

"Ενημερώθηκε απογευματινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών, από το Α.Τ. Κασσάνδρας, για τον εντοπισμό αγοριού, ηλικίας 2 ετών, σε λιπόθυμη κατάσταση εντός της θάλασσας, στην περιοχή “ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ” Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Το ανήλικο αγόρι ανασύρθηκε από τη θάλασσα και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιδιώτες και από παιδίατρο. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου παραμένει νοσηλευόμενο.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 41χρονος ημεδαπός πατέρας του εν λόγω ανήλικου για παράβαση του άρθρου 306 Π.Κ. (έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο)."

πηγή: grtimes.gr

