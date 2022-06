Αργολίδα

Ναύπακτος: κολώνα φωτισμού σε παιδική χαρά καταπλάκωσε παιδί (εικόνες)

Φοβερό ατύχημα σε παιδική χαρά, για ακόμα μία φορά, αυτήν τη φορά στη Ναύπακτο.

Κολώνα φωτισμού σε παιδική χαρά της Ναυπάκτου καταπλάκωσε παιδί που έπαιζε εκεί.

Η κολώνα, που όπως καταγγέλλεται, ήταν σάπια, υποχώρησε όταν το 6χρονο αγόρι έπεσε πάνω της, πάνω στο παιχνίδι του, και καταπλάκωσε το πόδι του.

Το αγοράκι δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Η κολώνα παρέμεινε αναμμένη, έως ότου έφτασε στο σημείο, στην παραλία της Ψανής, ηλεκτρολόγος.

Πηγή: nafpaktianews.gr

