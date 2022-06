Χανιά

Χανιά: τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι (εικόνες)

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας νεαρός που έκανε πατίνι στα Χανιά.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Βαμβακόπουλου στα Χανιά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 21χρονος που οδηγούσε ένα πατίνι έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου.

Ο 21χρονος, έχει τραυματιστεί ελαφρά και φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και έγινε μεταφορά του στο νοσοκομείο Χανίων.

