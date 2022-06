Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Καταδίωξη: Αυτοκίνητο έπεσε σε ρέμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια “κινηματογραφική” καταδίωξη από περιπολικά και δικυκλιστές της Αστυνομίας.

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περιπολικά και δικυκλιστές αστυνομικοί ακολουθούσαν ύποπτο όχημα, το οποίο δεν σταμάτησε για έλεγχο.

Όταν η καταδίωξη έφτασε στο ύψος των Εργατικών Κατοικιών, στην Ευκαρπία, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ρέμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι επρόκειτο για όχημα που ενεχόταν σε περίπτωσης παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα.

Πηγή: thestival.gr

