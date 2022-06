Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή για το μαχαίρωμα του συντρόφου της

Επιμένει ότι επρόκειτο για ατύχημα, ωστόσο, η 31χρονη δεν έπεισε τις Αρχές.

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 31 ετών γυναίκα που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 33χρονο σύντροφό της, στη Νέα Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Η βουλγαρικής καταγωγής κατηγορούμενη, απολογούμενη στον ανακριτή, φέρεται να επέμεινε ότι επρόκειτο για ατύχημα, αρνούμενη της εις βάρος της αποδιδόμενη πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Δεν έπεισε, όμως, με τον ισχυρισμό της και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή σε πανηγύρι της περιοχής, ενώ ο Έλληνας σύζυγός της υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, όπως ανέφερε ο συνήγορός του.

Το ζευγάρι, που έχει ένα παιδί 2 ετών, φαίνεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα στον γάμο του και υπήρχαν και κατά το παρελθόν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που έφτασαν στα Δικαστήρια.