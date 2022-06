Πέλλα

Φωτιά στην Πέλλα - Επιχειρούν και Καναντέρ

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη, με επίγεια και εναέρια μέσα, για την κατάσβεση φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, με χαμηλή βλάστηση, στη δημοτική ενότητα Μενηΐδος του δήμου Σκύδρας, στην Πέλλα.

Οι αρχικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 13 οχήματα καθώς και 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υπάλληλοι των ΟΤΑ με υδροφόρες..

Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην πυρκαγιά στη Δ.Ε. Μενηίδος του δήμου Σκύδρας Πέλλας επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 ??οχήματα και 5 Α/Φ.

??Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2022

