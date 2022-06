Χανιά

Χανιά: Πατέρας κατηγορείται ότι βίαζε τα παιδιά του

Στη φυλακή πατέρας που φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά τις ανήλικες κόρες τουΤι είπε το μεγαλύτερο παιδί οικογένειας σε συγγενικό της πρόσωπο.

Ακόμη μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος ανηλίκων βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το αποτρόπαιο σκηνικό εκτυλίχθηκε στα Χανιά όπου πατέρας κακοποιούσε σεξουαλικά τις δύο κόρες του.

Πατέρας πέντε παιδιών, σε δημοτική ενότητα του δήμου Χανίων, βίαζε κατ’ εξακολούθηση τις δυο ανήλικες κόρες του από την ηλικία των 7 ετών.

Ο 38χρονος συνελήφθη την Πέμπτη, οδηγήθηκε άμεσα σε εισαγγελέα και ανακριτή, όπου μετά την τρίωρη απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η μεγαλύτερη κόρη, ηλικίας 14 ετών, αποκάλυψε σε συγγενικό της πρόσωπο όσα βίωνε από την ηλικία των 7 ετών. Όπως όλα δείχνουν, ο 38χρονος πατέρας κακοποιούσε και τη μικρότερη κόρη της οικογένειας, που σήμερα είναι 9 ετών, τα τελευταία δυο χρόνια.

Οσον αφορά στα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας, τα οποία είναι αγοράκια δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα κάποιο σημάδι ασέλγειας.

Να σημειωθεί ότι οι δυο γονείς είχαν χάσει την επιμέλεια των πέντε παιδιών τους, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν κρίνει ότι τα παιδιά δεν μεγάλωναν σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον και δεν λαμβάναν την απαραίτητη προσοχή και φροντίδα. Η επιμέλεια των παιδιών είχε δοθεί στη γιαγιά, μητέρα του πατέρα, η οποία αρνείται ότι γνωρίζει κάτι για την κακοποίηση που βίωναν τα παιδιά.

Το ζευγάρι δεν είχε χωρίσει, ενώ όπως όλα δείχνουν ο δράστης είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν.

Πηγή: Flashnews.gr





