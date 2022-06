Φωτιά στη Ρόδο

Δωδεκανήσα

"Μάχη" από ξηρά και αέρα για να σταματήσει το πύρινο μέτωπο.

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία, εκδηλώθηκε στις 7 μ.μ σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Πλατάνια της Ρόδου.

Για την αντιμετώπιση της έχουν σπεύσει στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησαν να γίνονται και ρίψεις νερού από δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλατάνια Ρόδου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

