Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: Εκπαιδευτικός μήνυσε διευθυντή σχολείου για σεξουαλική παρενόχληση

Μια υπόθεση φερόμενης σεξουαλικής παρενόχλησης στον εκπαιδευτικό χώρο στην Αιτωλοακαρνανία απασχολεί τις αρμόδιες αρχές,

Γυναίκα εκπαιδευτικός υπέβαλλε μήνυση σε βάρος διευθυντή σχολικής μονάδας στην Αιτωλοακαρνανία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα της το περιστατικό συνέβη πριν δυο ημέρες εντός του σχολικού χώρου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία που θα διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Aγρινίου.

πηγή: agrinionews.gr

